VARESE – Tre vittorie in tre partite per un Lecco inarrestabile. Oggi l’avversario era il Varese, battuto in trasferta per 48-0 dividendo equamente il punteggio tra il primo ed il secondo tempo. I blucelesti sono passati in vantaggio al 20′ con una meta di Luca Alippi non trasformata, seguita dopo tre minuti da quella di Mauri, con il conseguente calcio anche in quest’occasione fuori dai pali. Sul finire del primo tempo lo scatto decisivo: al 33′ meta tecnica e al 39′ Sala che schiaccia la palla oltre la linea. Grazie alle trasformazioni si va al riposo sul 24-0.

Nella ripresa doppia meta di Gerosa al 7′ ed al 26′ (a buon fine solo il primo calcio), meta di Alippo trasformata da Cavallo al 31′ ed infine seconda meta di Mauri al 40′.