LECCO – Contro Bergamo una prova molto convincente da parte del Rugby Lecco, con il quindici di coach Sebastian Damiani che conquista una netta affermazione per 42-9 contro l’ex capolista del campionato di serie B e raggiungendo il sesto posto in classifica. Primo tempo 13-9, da rimarcare anche il parziale della seconda frazione, 29-0, che evidenzia la grande prova lecchese sul piano della concentrazione e nella continuità del gioco.

LA CRONACA

Bergamo in vantaggio dopo sei minuti con un piazzato. Pareggio locale con un calcio di Zappa (12’). Bergamo ritorna avanti. Arriva al 22’ la meta di Vacirca trasformata da Zappa. Poi arrivano, da entrambe le parti, i calci piazzati (in casa Lecco realizza Zappa) per il risultato del primo tempo di 13-9. Seconda frazione, per l’appunto, tutta di marca bluceleste:

3’ meta Fumagalli (trasformata da Zappa); 14’ calcio di Zappa; 18’ meta di Alippi (trasformata da Zappa); 26’ Rossi (trasformata da Zappa); 36’ meta di Zappa (non trasformata). Risultato finale: Lecco 42 Bergamo 9.

“Dovevamo dimenticare al più presto la sconfitta, ma soprattutto la prova fornita, incassata nel turno precedente a Piacenza – sono le parole del tecnico -. I ragazzi sono stati straordinari perché sono scesi in campo con la giusta cattiveria agonistica, giocando molto bene in mischia, recuperando anche tanti palloni. Siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, ci siamo riscattati con una prestazione impeccabile. Veramente una prova maiuscola di squadra”.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva, Zappa, Rossi, Fumagalli, Catania, Colombo, Biffi, Orlandi, Shalby, Vacirca, Shota. A disposizione: Molteni, Ziliotto, Zanchi, Valentini, Isacco, Tantimonaco, Malzanni.