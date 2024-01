RUGBY. UN TEMPO CIASCUNO, LECCO RIACCIUFFA GENOVA ALL’ULTIMO MINUTO

GENOVA – Finisce in pareggio (17-17) la gara tra Lecco e Genova. I blucelesti in trasferta dominano la prima frazione ma nella ripresa i liguri rimontano e superano i lariani, che allo scadere trovano il pareggio grazie a una punizione.

Con 44 punti e nove vittorie in dieci partite il Lecco è ancora stabilmente al secondo posto nella classifica nel girone 1 di serie B, domenica prossima al Bione è attesa la capolista Piacenza.

LA CRONACA

Lecco parte subito all’arrembaggio e nel primo tempo si gioca praticamente solo nella metà campo avversaria, anche se si devono rilevare un paio di errori da parte dei blucelesti, come un avanti a 3 metri dalla meta e uno nella propria metà campo da cui è scaturita la prima meta di Genova. Nel secondo tempo Genova ha messo alle corde fisicamente Lecco e con due mete simili, negli angoli, è arrivata la rimonta ligure. Lecco non è più riuscito ad attaccare efficacemente, anche se in un paio di occasioni i blucelesti sono andati vicino a segnare, ma Genova ha fatto muro difendendo bene senza permettere ai lariani di andare in meta. All’ultimo secondo un calcio dai 10 metri di Pellegrino è valso il pareggio.

“Sicuramente – spiega coach Sebastian Damiani – rimane il rammarico per non aver portato a casa la vittoria. Una partita contraddistinta da tempi diversi. Il primo giocato bene, con palle veloci, mischia ben coordinata, che ci ha permesso di fare subito una prima meta e subito dopo la seconda, grazie ad un buon gioco ed intensità. Questo ci ha sì caricato, ma ci ha dato una certa frenesia che ci ha portato a commettere errori banali, giocate forzate, per cui abbiamo giocato tanto, ma raccolto poco”.

“Ciò ha permesso – prosegue l’allenatore – a Genova ad andare in meta grazie ad un calcio gestito non perfettamente. Da qui i liguri hanno preso fiducia e l’andamento della partita è cambiato, giocando molto al piede a cui si aggiungono alcuni nostri errori di gestione del gioco. Lecco ha reagito cercando di portarsi nella metà campo dei padroni di casa. Il finale di gioco è stato molto combattuto e a tratti caotico. Noi abbiamo avuto cercato fino all’ultimo di andare in meta per la vittoria, ma alla fine è arrivato il calcio di Pellegrino che ci ha permesso di pareggia questa partita molto difficile. Sapevamo che Genova ci aspettava con una fame di rivalsa e vittoria importanti, ma noi abbiamo dato del filo da torcere ed abbiamo lottato fino alla fine portando a casa un pareggio importante su un campo difficile”.

“Ora – conclude coach Damiani – la prossima settimana, dobbiamo lavorare intensamente per preparare al meglio l’importante partita di domenica contro Piacenza, che non ci perdonerà niente, ci presserà continuamente. Sarà una partita molto fisica, ma soprattutto essere concentrati, perché la testa gioca un ruolo importante. Ma noi siamo sicuri che potremo contare sull’appoggio, tifo e sostegno dei nostri tifosi che ci daranno la giusta carica per dare del filo da torcere a Piacenza”.

CUS GENOVA ASD – RUGBY LECCO 17 – 17

RUGBY LECCO: Alippi, Riva, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Coppo, Pellegrino, Pandiani, Cattaneo, Maspero, Valentini, Galli, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Gaddi, Shalby, Catania, Orlandi, Crimella. ALLENATORE Sebastian Damiani.

MARCATORI: Valentini meta, Pellegrino trasf., Valentini meta, Pellegrino trasf., Pellegrino pun.