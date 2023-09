LECCO – Domenica al centro sportivo del Bione a Lecco la nona edizione del Trofeo di rugby “Bossini-Tentorio” con la sorpresa Varese ad aggiudicarsi l’ambito premio.

Nella prima partita di qualificazione per la finale Cernusco ha battuto, inaspettatamente, il Rugby Lecco che, forse appesantito dalla preparazione, ha commesso qualche errore di troppo in fase di attacco permettendo così agli avversari di colpire i blucelesti con contropiedi fulminei. Dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti, Lecco non è riuscito a far valere la propria superiore qualità e tecnica. Gli ospiti dapprima hanno raggiunto i padroni di casa per poi portarsi sul 14-7. I padroni di casa sono riusciti a pareggiare 14-14 ma nel momento di maggior pressione, nel tentativo di conquistare la vittoria, Cernusco ha conquistato palla nella propria difesa grazie ad un errore nel controllo dell’ovale, lanciandosi in contropiede e chiudendo così la partita sul 19-14, guadagnandosi quindi la finale.

Nell’altra eliminatoria Varese ha avuto ragione di Brixia, dopo una partita combattuta, per 14-7. Nella finale per il terzo posto, Lecco ha agevolmente battuto Brixia per 28-0, realizzando 4 mete.

Mentre per la finale Varese si è imposta su Cernusco per 7-0, aggiudicandosi così il Trofeo.

A premiare le squadre è stato il neo presidente del Rugby ecco Carlo Redaelli. Folta è stata l’affluenza di pubblico, così come non è mancata la consueta atmosfera gioiosa.