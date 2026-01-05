SABATO 10 LA CRISI DEMOCRATICA CON ANPI GALBIATE E ANDREA RICCIARDI

GALBIATE – In occasione dell’Ottantesimo anniversario della Repubblica, la sezione Α.Ν.Ρ.I. di Galbiate “Giulio Bonacina”, dedicata al deportato del campo di Dachau, organizza un appuntamento di approfondimento storico e civile patrocinato dal Comune di Galbiate. L’incontro si terrà sabato 10 gennaio alle 16, nel salone Don Sironi di Villa Silva, in Piazza Manzoni 1.

Il tema scelto per questo incontro, “La democrazia in Italia: radici di una crisi”, affronta una delle questioni più discusse del presente, invitando a riflettere sui processi storici, sociali e culturali che hanno segnato l’evoluzione della democrazia italiana dal secondo dopoguerra a oggi.

A guidare l’analisi sarà lo storico Andrea Ricciardi, studioso noto per i suoi lavori dedicati alla storia contemporanea e ai sistemi politici europei. Il suo intervento offrirà una lettura critica delle fragilità che attraversano la partecipazione democratica, mettendo in relazione passato e presente.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.