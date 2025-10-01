SABATO 11 “VIVA LA NATURA”, UN POMERIGGIO DI GIOCO CON WWF LECCO

LECCO – Anche quest’anno torna “Viva la natura“, l’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini delle scuole primarie, organizzato da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro; sede dell’evento sarà Villa Bertarelli di Galbiate, nel pomeriggio di sabato 11 ottobre.

La proposta è rivolta quest’anno ai nati negli anni 2015/16/17/18 per un pomeriggio di gioco, disegno e creatività: i bambini saranno invitati a partecipare ad alcune prove, stimolando la loro curiosità e la percezione della natura che li circonda, facendoli divertire e giocare. Tradizionale ormai, e sempre molto apprezzata, anche la golosa merenda offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.

Attestato di partecipazione, gadgets e premi a sorpresa per tutti i partecipanti. L’evento è a numero chiuso, per un massimo di 24 bambini. Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco (http://wwf.lecco.it/eb-25).