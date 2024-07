SABATO 13 LA NOTTE BIANCA A LECCO, TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

LECCO – Sabato 13 luglio torna l’appuntamento con la Notte Bianca di Lecco.

La biblioteca civica Uberto Pozzoli propone “Pozzoli by night, giochi di parole” con numerose proposte per età differenti in programma dalle 20 alle 23: laboratori con il disegnatore e fumettista Luca Galimberti (8-13 anni e dai 16 anni), un appuntamento ludico alla scoperta dei giochi da tavolo della biblioteca (dai 7 anni), un gioco di ruolo su prenotazione ispirato alle pellicole dell’orrore degli anni ’80 e ’90 (da 14 anni), letture animate e un laboratorio con Giulia Sorrentino (5-12 anni), quiz con Riccardo Cogliati per tutte le età, la sfida su prenotazione “Young Pozzoli Challenge”(11 -14 anni), il mercatino dei libri e sfide enigmistiche su prenotazione. A questo collegamento la lista completa di tutte le iniziative, maggiori informazioni e i contatti.

Musei aperti e gratuiti dalle 18 alle 23 con visite guidate per ragazzi e adulti alla scoperta della Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea (alle 21.30) e laboratori per bambini (alle 21) al Palazzo delle Paure. Qui visitabile gratuitamente anche la mostra fotografica promossa dal Simul “Lo spazio ri-composto. Il collage nell’interpretazione fotografica di otto autori ” e, a pagamento, l’esposizione temporanea promossa da ViDi “Milano anni ’60. Da Lucio Fontana a Piero Manzoni, da Enrico Baj a Bruno Munari”, che sarà inaugurata questo venerdì. Visita guidata per adulti anche al Museo archeologico di Palazzo Belgiojoso (alle 21), mentre visitabile in Torre Viscontea la personale di Jonathan Guaitamacchi “Urbem et suburbium”. A questo collegamento tutte le iniziative, maggiori informazioni e i contatti.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza:”Una notte all’insegna della musica e della cultura, grazie alla collaborazione di diverse associazioni, che hanno deciso di promuovere e proporre autonomamente delle iniziative. Il Comune di Lecco, grazie ai servizi museali e bibliotecari, offrirà occasioni di visita, lettura, gioco e ricreazione per grandi e piccini. Grazie a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa serata”.

Dalle 20 alla 1 è in programma il Deejay set in piazza Garibaldi a cura dell’associazione Live Rock e alle 20.45 presso la Società Canottieri di Lecco, in via Nullo 2, sarà possibile assistere al concerto a ingresso libero per il Festival di Bellagio e del Lago di Como “Serenate notturne”, con le musiche di Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart ed Edward Elgar.

Alle 22 al piazzale della funivia per i Piani d’Erna si terrà una serata di osservazione astronomica su prenotazione promossa dal Planetario civico di Lecco attraverso il gruppo astrofili Deep Space, mentre per tutta la serata, i negozi del centro città resteranno aperti e in riva Martiri delle Foibe sarà allestito il Beer park.