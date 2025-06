GALBIATE – L’associazione “Leggere per gioco“, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione “Pedale galbiatese“, propone l’ultimo ritrovo della stagione con letture ad alta voce e una gimkana in bicicletta.

L’appuntamento è per sabato 14 giugno alle 15.30, presso il parcheggio antistante il Centro Medico di Largo Donatori di Sangue, a Galbiate.