SABATO 14 ANTEAS LECCO IN PIAZZA PER IL NATALE DELLA SOLIDARIETÀ

LECCO – A pochi giorni dal Natale, Anteas Lecco scende in piazza per rinnovare il suo impegno verso le persone più fragili e bisognose della comunità lecchese. Sabato 14 dicembre, dalle 10:30 alle 17, sarà allestito un gazebo in piazza XX Settembre, accanto alla storica Torre Viscontea.

Con lo slogan “Sostienici con Dolcezza”, i volontari di Anteas offriranno ai cittadini l’opportunità di contribuire concretamente alla causa: con una donazione di 10 euro riceveranno in omaggio un panettone o un pandoro. Un gesto semplice, ma dal grande significato: con il contributo per ogni dolce natalizio, si donerà tempo e cura a chi ne ha più bisogno.

L’evento sarà anche l’occasione per conoscere da vicino i numerosi progetti e servizi che Anteas Lecco porta avanti nel territorio. Dai servizi di trasporto sociale al telefono amico, passando per iniziative che promuovono la socialità e l’invecchiamento attivo, come i corsi di ginnastica dolce, corsi di arte, gruppi di cammino, spazi di socialità. Tutto ciò è reso possibile grazie all’instancabile lavoro di circa 50 volontari e volontarie che ogni giorno dedicano tempo ed energie a chi ha bisogno di aiuto.

In un periodo di difficoltà crescenti, il sostegno della comunità è fondamentale per consentire ad Anteas Lecco di continuare a offrire il proprio supporto. Un panettone o un pandoro non sarà solo un regalo per amici o familiari, ma un contributo concreto a un progetto che rende il Natale più solidale per tutti.