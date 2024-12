SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE IN CITTÀ LE “TENDE DI NATALE” DI AVSI

LECCO – “Educazione è speranza”. Questo il titolo della nuova Campagna Tende di Avsi. E questo il titolo delle Tende di Natale che Avsi Point Lecco ripropone alla città nel weekend del 14-15 dicembre, con sede presso il chiostro della Canonica di San Nicolò di piazza Cermenati.

Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) è stata fondata nel lontano 1972 a supporto di alcuni giovani – per la gran parte provenienti dall’esperienza di Comunione e Liberazione – che lavoravano tra le popolazioni più povere della terra. Oggi è una articolata organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 42 Paesi, Italia compresa. “Educazione è speranza”: educazione per Avsi è la condizione necessaria per lo sviluppo giusto, sostenibile e duraturo; speranza è cioè ciò che ci tiene in piedi e ci permette di vivere in pienezza in ogni circostanza, anche quelle più drammatiche.

A Lecco presso il chiostro della Canonica di San Nicolò sarà possibile incontrare l’esperienza di Avsi nel mondo e i suoi progetti di intervento. Quest’anno per la Campagna Tende viene proposto di sostenere e far conoscere quelli che riguardano Libano, Ucraina, Palestina, Uganda, Ecuador e Perù.

Educazione e risposta alle emergenze più stringenti sararrnno in particolare raccontati da testimoni come Jihane Rahal, una cooperante italo-libanese che opera con Avsi tra i profughi del Sud del Libano; dalla lecchese Irene Ripamonti e da suo marito Guglielmo Leoni, per un anno responsabile a Kampala (Uganda) del sostegno a distanza Avsi. L’appuntamento con questo incontro è per sabato 14 dicembre alle 17:30, presso il salone della Casa della Carità di via San Nicolò 9.

Sono le due facce delle modalità di azione di Avsi: stare accanto alle popolazioni più drammaticamente colpite da emergenze come le continue guerre che dilaniano il vicino Oriente, creare le condizioni perché pace e sviluppo diventino quotidianità soprattutto per le più giovani generazioni e le loro famiglie.

Alle Tende di Natale sarà anche allestito un mercatino natalizio con tante proposte regalo e i panettoni Avsi, soprattutto ci si potrà incontrare e dialogare tra musica e canti, una merenda per piccoli e grandi, l’incontro con i sostenitori di Avsi Point Lecco e con il prevosto don Bortolo Uberti.

Questi gli orari di apertura: sabato 14 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.