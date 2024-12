GALBIATE – In vista delle feste, la biblioteca e il Comune di Galbiate, insieme a Nati per leggere e Leggere per gioco, organizzano “Davvero tutti buoni a Natale?“.

Il pomeriggio di letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni si terrà sabato 14 dicembre dalle 15.30, presso la Biblioteca “G. Panzeri” di Galbiate.

Per informazioni, è possibile contattare la mail leggerepergioco@libero.it