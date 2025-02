SABATO 15 “QUATTRO DOPO MEZZANOTTE” APRE “UNA CITTÀ SUL PALCOSCENICO”

LECCO – Inizia sabato 15 febbraio “Una città sul palcoscenico”, la rassegna di teatro amatoriale organizzata dall’Associazione “Il Cenacolo Francescano” e giunta alla sua 29^ edizione.

“Sono tante 29 stagioni – spiegano dall’associazione – ma ancora una volta gli organizzatori e le “storiche” compagnie della nostra città hanno deciso di riproporre al pubblico lecchese questa fortunata opportunità di divertimento e di cultura nello stesso tempo.

In questi 29 anni alcune compagnie si sono sciolte, altre si sono ricomposte e accanto alle 5 che hanno dato vita alla rassegna si sono aggiunte 3 compagnie del territorio, quella di Malgrate, di Civate e di Sala di Calolzio.

La formula è stata mantenuta, uno spettacolo al sabato sera alle 21 e la replica il giorno successivo, domenica, alle 15.30; una formula che ha funzionato e che ha visto nella passata stagione un aumento di presenze, segno questo che il teatro amatoriale gode ancora di interese.

A partire da sabato 15 febbraio e fino a domenica 10 maggio, 8 compagnie si alterneranno sul palcoscenico del Cenacolo con l’intento di divertire, intrattenere e coinvolgere gli spettatori”.

La rassegna sarà aperta dalla Compagnia Teatrale Namastè di Germanedo che sabato 15 febbraio e domenica 16 porterà in scena ”Quattro dopo mezzanotte” di Marco Ongania, che ne è anche il regista.

Lecco. È quasi mezzanotte e dalla cima del campanile più alto della città sembra che nella testa di Paolo, dove poco prima si rincorrevano mille pensieri, il tempo sia ora sospeso.

Ancora un passo e tutto sarà finito.

Ancora un respiro e… “scusi ne ha ancora per molto?”.

Non poteva immaginare che quel giorno, in quel luogo ci sarebbe stata la fila per buttarsi giù.

La notte di San Silvestro quattro personaggi, ognuno con i suoi motivi, si incontrano con lo stesso obiettivo: farla finita. Tra discussioni accese, humor noir, confidenze di vita e ribaltoni emotivi la notte trascorre portando il nuovo gruppo di “amici” a stringere un patto tra loro e con sé stessi.

Personaggi / Interpreti

PAOLO FORTI – Alessandro Capotondi

SONIA PRETE – Sonia Prete

BENEDETTA PELLEGRINI – Benedetta Signorini

ROCKY – Orazio Mangrella

D’ARTAGNAN – Giancarlo Anghileri

FABIO SACCHI, l’inviato– Fabio Landrini

VALERIA PELLEGRINI – Eva Forlani

Regia MARCO ONGANIA

Audio e Luci: Namasté Audio&Light

Scenografia: Jonny Spillere

I biglietti e l’abbonamento a tutti e 8 gli spettacoli sono in vendita presso la biglietteria del teatro il mercoledì dalle 15 alle 17.30 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 20 per quello del sabato e dalle 14.30 per quello della domenica, oppure sia l’abbonamento che i singoli biglietti possono essere acquistati sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it sul quale si posso trovare le presentazioni dei singoli spettacoli e tutte le altre informazioni circa le attività del Cenacolo Francescano.

Il costo del singolo biglietto è di 10 euro per il sabato e 8 euro per la domenica, mentre l’abbonamento del sabato ha un costo di 60 euro e 45 per quello domenicale.