SABATO 18 CORTEO IN CITTÀ, COME CAMBIA LA VIABILITÀ PER L’OCCASIONE

LECCO – Sabato 18 maggio, in città ci saranno modifiche alla viabilità per lo svolgimento in sicurezza del corteo che da piazza Garibaldi percorrerà via Cavour, piazza Diaz, via Sassi, via Marco d’Oggiono, via Digione, via Amendola, largo Caleotto, corso Promessi Sposi, via Baracca, via Belfiore, via Risorgimento, via Polvara, via Turbada e via Tonio da Belledo.

Sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11 alle 16.30 in piazza Garibaldi, via Nazario Sauro (tratto da piazza Affari a piazza Garibaldi), via Cavour, piazza Diaz, dalle 12 alle 17 in via Marco D’Oggiono (ambo i lati), dalle 11 alle 19 in via Risorgimento e dalle 9 alle 20 in via Turbada. Dalle 14 alle 20 saranno inoltre istituiti divieti di transito e modifiche alla circolazione nelle piazze e nelle vie interessate dal passaggio del corteo e nelle strade limitrofe. Tra le modifiche previste dalle 14 alle 17, segnaliamo in maniera particolare la sospensione dei pass ZTL/APU di piazza Garibaldi, via Nazario Sauro, via Mascari, via Cairoli e via Cavour e il divieto di transito anche pedonale in via Carlo Porta.

Tutti i dettagli sono disponibili nel provvedimento viabilistico disponibile a questo collegamento.