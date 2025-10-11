SABATO 18 L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO GATTILE COMUNALE

LECCO – Sarà inaugurato sabato 18 ottobre alle 10 nel parco di villa Guzzi, in via allo Zucco 6, il nuovo gattile comunale di Lecco.

I lavori, iniziati a marzo dello scorso anno e terminati a marzo 2025 sono stati realizzati dalla società cooperativa Itinera di Cesano Maderno (direzione lavori dell’architetto Andrea Gerosa) e hanno previsto la ristrutturazione dell’edificio rustico presente all’interno del parco e della rispettiva area di pertinenza per un costo complessivo di 356.023,80 euro, per 183 mila euro finanziati da Regione Lombardia attraverso il bando “interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”.

Nell’oasi potranno essere ospitati i gatti, provenienti dalle colonie feline, non più in grado di vivere in libertà per motivi di salute o di sicurezza, fino a un massimo di 50 esemplari. Le oasi feline sono infatti spazi protetti e attrezzati dove gli animali che non possono più vivere autonomamente possono trovare rifugio, assistenza veterinaria e cure quotidiane. Nel gattile, invece, verranno accolti i gatti abbandonati e adottabili, per una capienza massima di 12 animali. I gattili svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del benessere animale: offrono un ricovero temporaneo agli animali in difficoltà, garantendo cure, alimentazione e percorsi di socializzazione in attesa di una nuova adozione.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Il progetto, orientato al contrasto al randagismo, è stato realizzato con il coinvolgimento della Soprintendenza per conservare la tipologia edilizia della cascina lombarda e del dipartimento veterinario di Ats Brianza, che ringrazio per l’indispensabile collaborazione e la competente consulenza. Si tratta di un intervento di grande valore per la città, perché coniuga la tutela del benessere animale con la riqualificazione di un’area pubblica, restituendo alla comunità uno spazio che promuove rispetto, sensibilità e responsabilità verso gli animali”.

Nel corso della mattinata saranno consegnate le chiavi della struttura riqualificata a Zampamica2010 Odv, recentemente individuata come gestore del nuovo servizio del gattile e dell’oasi felina, nonché soggetto incaricato della cura delle colonie feline presenti a Lecco e del supporto all’Ufficio comunale per i diritti degli animali (Uda).