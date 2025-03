SABATO 22 A LECCO GIANNI CUPERLO, TRASFORMARE LA PACE IN REALTÀ

LECCO – Le Federazioni del Partito Democratico e dei Giovani Democratici di Lecco organizzano per sabato 22 marzo alle 10:30 a Lecco, presso la sala della Confcommercio in Piazza Garibaldi, l’evento “La parola Pace, l’utopia che deve farsi realtà”. Interverrà come relatore Gianni Cuperlo, parlamentare e membro della Direzione Nazionale PD.

“L’incontro – spiegano dal partito – prende spunto dalla presentazione di “La parola Pace. L’utopia che deve farsi realtà“, un volume che raccoglie testimonianze, riflessioni e prospettive profonde di voci autorevoli sui conflitti globali, con lo scopo di tracciare insieme la strada per trasformare l’utopia della pace in una realtà concreta.

Un tema oggi più attuale che mai, con conflitti vicini che sembrano interminabili e un’Europa attraversata da dibattiti sulla difesa e sul riarmo, debole coi forti e senza una vera prospettiva di sintesi.

Non perdiamo l’occasione di partecipare a questo dialogo per il cambiamento”.