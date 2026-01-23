SABATO 24 E DOMENICA 25 APERTI GLI IMPIANTI DI PAGLIO E BETULLE: I DETTAGLI

ALTA VALSASSINA – In vista del fine settimana, IT – AV – Iniziative Turistiche Alta Valsassina ha diffuso l’aggiornamento sulle aperture degli impianti e delle piste dell’area Alpe Paglio – Pian delle Betulle per sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Il tappeto del Pian delle Betulle sarà aperto, accessibile sia ai bob sia agli sciatori, mentre i tappeti dell’Alpe Paglio resteranno chiusi. Ferma anche la seggiovia Pian delle Betulle – Cima Laghetto, non operativa per l’intero weekend.

Le piste risultano aperte, in particolare …

