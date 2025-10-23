SABATO 25 OPEN DAY DI ANAS AL CANTIERE DEL QUARTO PONTE

LECCO – Anas apre le porte ai cittadini per visitare il cantiere del Ponte Manzoni lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, che consentirà l’adeguamento a tre corsie della carreggiata nord in corrispondenza del ponte già esistente.

L’open day in programma è stato promosso per far conoscere, ai cittadini, i lavori in corso di esecuzione della nuova opera.

“Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo decisivo per il miglioramento della viabilità locale e regionale – ha dichiarato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – al termine delle Olimpiadi verrà garantita una mobilità più sostenibile nel collegamento delle due sponde”

Sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, quindi, prende forma il nuovo Ponte Manzoni: un’infrastruttura destinata a migliorare la circolazione tra le due sponde dell’Adda e a rendere più scorrevole uno dei principali collegamenti tra Milano e la Valtellina.

L’attuale ponte, costruito negli anni Ottanta, ha servito per decenni il territorio, ma oggi deve far fronte a un traffico sempre più intenso.

Il nuovo progetto nasce proprio per rispondere a questa esigenza: separare il traffico urbano da quello di lunga percorrenza e garantire spostamenti più fluidi e sicuri per tutti.

L’opera, inserita tra gli interventi strategici per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, rappresenta un passo decisivo per il miglioramento della viabilità locale e regionale.

Il cuore del progetto è la realizzazione di un’infrastruttura più ampia, con una corsia aggiuntiva e una pista ciclabile che attraverserà il fiume Adda, favorendo una mobilità più sostenibile e i collegamenti tra le due sponde.

Per ampliare il tracciato esistente sulla direttrice di marcia da Milano−Pescate verso Lecco−Bione, Anas sta realizzando tre nuove strutture, ovvero:

– un primo viadotto che costituisce la rampa di ingresso, lato Pescate, di quattro campate;

– il Ponte sull’Adda, posto in adiacenza all’esistente ponte Manzoni, organizzato su quattro campate;

– un ultimo viadotto che costituisce la rampa di uscita dal Ponte sull’Adda e che si sviluppa in adiacenza alla rampa esistente in direzione per Bione.

L’investimento complessivo della nuova variante ammonta a 35.629.100,00 milioni di euro.

Nella giornata di sabato 25 ottobre dalle 10 alle 16, con la scansione del QR Code o recandosi presso il parcheggio della “Piccola” a Lecco e alla scuola secondaria di primo grado di via Giovanni XXIII a Pescate, i cittadini avranno l’opportunità di scoprire i progressi del cantiere ANAS prenotando il loro posto sulle navette che condurranno i partecipanti in diversi punti dell’opera offrendo una visita guidata con tecnici a bordo pronti ad illustrare ogni dettaglio.