SABATO 27 A LECCO LA 1ª CONFERENZA REGIONALE DI AVS

LECCO – Sabato 27 settembre si svolgerà “Visione Comune Lombardia. Buone pratiche dai territori”, la prima conferenza regionale delle elette e degli eletti di Alleanza Verdi e Sinistra. Più di cento amministratori hanno già confermato la loro partecipazione ai lavori della giornata.

L’iniziativa rappresenta un momento importante di confronto tra amministratrici e amministratori provenienti da tutta la Lombardia, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche dai territori. I lavori si articoleranno tra momenti in plenaria e tavoli di approfondimento su temi chiave: welfare, educazione, cultura, mobilità, verde, casa, urbanistica, clima, sicurezza e coesione sociale.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Benedetta Scuderi, europarlamentare AVS (impegnata in queste ore sulla Sumud Global Flotilla), e del senatore Tino Magni. Seguiranno gli interventi introduttivi di Devis Dori, parlamentare e portavoce regionale di Europa Verde, e di Lele Manzoni, responsabile Enti locali di Sinistra Italiana Lombardia.

La mattinata proseguirà con le comunicazioni di Andrea Membretti, sociologo dell’Università di Pavia, che presenterà un progetto per le aree interne, e di Marco Molgora, già sindaco di Osnago e presidente del Parco di Montevecchia, che interverrà su economia circolare, aziende partecipate e gestione dei parchi.

Nel pomeriggio si alterneranno al microfono Onorio Rosati (consigliere regionale, sul Piano Clima della Lombardia), Claudia Mapelli e Giuseppe Canducci (su Regione e territorio), Donatella Albini (sul tema della salute), Enrico Panini (segreteria nazionale SI) e Marco Boato (Europa Verde). Le conclusioni saranno aﬃdate agli interventi di Angelo Bonelli (da remoto) e Nicola Fratoianni.

L’iniziativa si svolgerà presso il Politecnico di Lecco, dalle 10 alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: si.sinistraitaliana.lecco@gmail.com