SABATO 27 A LECCO “PULIAMO IL MONDO” CON LEGAMBIENTE

LECCO – Oltre centocinquanta eventi in Lombardia per una delle campagne di Legambiente più longeve e famose: il 19 settembre è al via Puliamo il Mondo, con il consueto venerdì dedicato alle scuole, per poi proseguire nel fine settimana con gli eventi organizzati dalla società civile, dalle aziende, dai circoli di Legambiente in tutta la regione.

A Lecco appuntamento per sabato 27 settembre alle 10 in Piazza Mario Cermenati, dove il circolo di Legambiente Lecco si attiva per la pulizia delle strade del centro cittadino. Per informazioni contattare la mail lecco@legambiente.org o il numero 0341 365798.

Per scoprire tutte le iniziative di Puliamo il Mondo è possibile consultare la mappa interattiva sulla pagina web nazionale della campagna, dov’è possibile aderire gratuitamente, prenotando la propria partecipazione. In costante aggiornamento anche la pagina sul sito web di Legambiente Lombardia, da dove è anche possibile scaricare le locandine dei singoli appuntamenti.

Legambiente Lombardia ha deciso di dedicare il programma di quest’anno alla necessità di pace, ricordando le passate edizioni della campagna intitolate “Per Un Clima di Pace”, e sottolineando come ogni conflitto armato sia anche un ecocidio, un massacro per l’ambiente.