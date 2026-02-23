SABATO 28 LA COMPAGNIA DI S.GIOVANNI IN SCENA CON “IL MARITO IN COLLEGIO”

LECCO – Sabato 28 febbraio alle 21 e domenica 1º marzo alle 15:30, il Cenacolo Francescano si animerà grazie alla Compagnia del Teatro San Giovanni, che metterà in scena la commedia in 3 atti “Il marito in collegio“.

La compagnia rivolge un invito appassionato ad assistere allo spettacolo: “Quest’anno spegni la TV. Accendi il sipario.

Mentre milioni di persone restano sul divano a guardare lo stesso schermo, tu puoi scegliere qualcosa di diverso.

Qualcosa di vivo. Di vero. Di irripetibile.

A teatro non c’è il tasto “pausa”.

Non c’è il “lo guardo dopo”.

C’è solo l’emozione che nasce lì, davanti ai tuoi occhi, e che non sarà mai uguale un’altra sera.

Le luci che si abbassano, Il silenzio che vibra, Un attore che respira a pochi metri da te.

Il teatro non è uno spettacolo da consumare, è un’esperienza da vivere.

Mentre fuori tutti commentano le canzoni, tu potrai dire: “Io c’ero. E ne è valsa la pena.”

Scegli il brivido dal vivo.

Scegli il teatro!”

“Il marito in collegio” è un testo del 1944, una storia “leggera” e ironica che parla con delicatezza di sentimenti e fa satira sui costumi dell’epoca, sullo stile di vita e sul linguaggio di una certa classe sociale.

La vicenda vede come protagonisti i componenti di una famiglia ‘nobile’ che vive alle spalle di Zio Casimiro, il burbero magnate della famiglia, sempre in giro per il mondo.

La situazione precipita quando Zio Casimiro impone nuove clausole per continuare ad erogare l’assegno di sostentamento ai famigliari nullafacenti: la nipote prediletta nel giro di pochi giorni deve trovare marito e il marito deve soddisfare le aspettative dello zio. Inizia la caccia disperata all’uomo giusto in cui interessi e sentimenti si intrecciano fino all’inevitabile lieto fine.

Una commedia che ha i colori della fiaba, la freschezza del musical, i ritmi serrati del rock.

Commedia brillante in 3 atti

Adattamento teatrale di Danilo Lamperti da un romanzo di Giovanni Guareschi

Personaggi e interpreti:

Sig.ra Leonida Foulard, vedova Madellis, detta Donna Leo – Nadia Paggi

Giusmaria, vecchio maggiordomo – Giuseppe Colombo

Flaminia , figlia di Leonida, vedova – Stefania Aldè

Carlotta, figlia di Flaminia – Debora Bonazzi

Elisabetta, figlia di Leonida – Elisabetta Maggi

Gastone Food, marito di Elisabetta – Alfredo Vassena

Robinia, figlia di Elisabetta – Nikoleta Koliqi

Edo Food, figlio di Elisabetta – Paolo Sosio

Casimiro Wonder, padrone di casa – Marco Aldegani

Camillo Debrai, marito di Carlotta – Michele Maggioni

Meditato Filet, opportunista – Giacomo Canali

Flick presunto maggiordomo – Marco Dell’Orto

Percot ispettore – Giovanni Castelli

Regia: I “tipi” della Compagnia

Luci, suoni, effetti di scena: Simone Colombo, Ottavio Mangola

Aiutanti di scena: Armando Panzeri, Marco Dell’Orto

Responsabile compagnia: Ottavio Mangola

Info e biglietti a questo link.