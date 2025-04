SABATO 5 LA CROCE ROSSA SI ESERCITA ALLA SCUOLA ‘DON TICOZZI’

LECCO – Sabato 5 aprile dalle 8 alle 12 circa, presso la scuola don Ticozzi di Lecco, si terrà un’attività organizzata dalla Croce Rossa di Premana.

I soccorritori invitano la popolazione a “non allarmarsi se vedrà ambulanze, macchine Areu e mezzi della protezione civile Croce Rossa in sirena verso la scuola, in quanto si sta svolgendo un’esercitazione per testare l’efficienza e l’efficacia delle procedure da applicare per queste tipologie di eventi”.

“Abbiamo chiesto specificatamente alla scuola una collaborazione per poter coinvolgere i ragazzi – spiegano -, così che venga colta quest’occasione anche per fini formativi verso le tematiche della protezione civile, della prevenzione e della preparazione a fronteggiare gli eventi emergenziali, e quindi imprevisti, che si possono verificare in ogni momento”.

“Ci piace ricordare, visto che molte persone ed istituzioni lo pensano, che Croce Rossa non svolge solo servizio 118 ma, essendo una struttura operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, è in campo con molte altre attività”, concludono.