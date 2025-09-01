SABATO 6 A CALOLZIO IL LIBRO “GIOVANNI PESCE. PER NON DIMENTICARE”

CALOLZIOCORTE – Sabato 6 settembre alle 18, il Circolo Arci “Spazio Condiviso” di Piazza Regazzoni 7 ospiterà un evento di grande valore storico e civile: la presentazione del libro “Giovanni Pesce. Per non dimenticare“, accompagnata dalla proiezione di alcune parti del video allegato all’opera.

L’iniziativa, promossa dall’ANPI della Valle San Martino e dal Circolo Arci locale, intende rendere omaggio a una figura centrale della lotta partigiana: Giovanni Pesce, comandante dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e medaglia d’oro della Resistenza. Attraverso testimonianze inedite, il libro ripercorre la vita di Pesce, dalla giovinezza segnata dal lavoro migrante in Francia, alle epiche battaglie nelle Brigate Internazionali durante la Guerra Civile Spagnola, fino al confino politico a Ventotene e alla sua attività clandestina nella Resistenza antifascista a Torino e Milano.

Accanto a lui, nomi che hanno fatto la storia: il compagno di lotte Dante di Nanni, simbolo della resistenza torinese, e la compagna Nori Brambilla, anch’essa partigiana e testimone instancabile della memoria.

Durante la serata interverranno la curatrice del libro, Laura Tussi, e Fabrizio Cracolici.