SABATO 6 A CARENNO IN SCENA “TRAMBUSTO IN CASA BRAMBILLA”

CARENNO – La rassegna estiva di Carenno, ‘E..state a Teatro 2025‘, organizzata dal Comitato provinciale FITA Lecco Como, in collaborazione con Teatranti di Carenno, Parrocchia di Carenno, con il patrocinio del Comune e il supporto di molti partner, si avvia alla conclusione dopo aver registrato anche quest’anno un entusiasmo straordinario e una grande partecipazione di pubblico.

Serata dopo serata, la rassegna ha saputo riempire il Cineteatro San Pio X di spettatori affezionati e nuovi curiosi, confermando come il teatro amatoriale sappia ancora emozionare, divertire e creare comunità.

“Il calore e la partecipazione del pubblico sono la nostra più grande soddisfazione: dimostrano che il teatro amatoriale è vivo e capace di parlare al cuore delle persone”, commenta Valeria Bianco, presidente FITA Lecco Como.

A chiudere in bellezza sarà la compagnia teatrale Le Gocce di Civate, che sabato 6 settembre alle 21 porterà in scena la commedia brillante ‘Trambusto in casa Brambilla‘, diretta da Margherita Villarusso.

Un anniversario di matrimonio, otto invitati, un tentato omicidio e una catena di equivoci esilaranti: gli ingredienti perfetti per una serata all’insegna della risata e del buonumore. Tra personaggi stravaganti, tensioni grottesche e un ritmo sempre incalzante, lo spettacolo promette di divertire e sorprendere fino all’ultimo colpo di scena.

Un finale frizzante per salutare l’estate insieme al teatro e al suo pubblico.

L’ingresso è libero.

RedCult