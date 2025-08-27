SABATO 6 APRE LA MOSTRA “MORTERONE. NATURA ARTE POESIA 2025”

MORTERONE – L’associazione culturale Amici di Morterone e Officina Giuseppe Villa, in collaborazione con iCone – Centro europeo di ricerca di storia e teoria dell’immagine dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, inaugurano sabato 6 settembre alle 11 la mostra Morterone. Natura Arte Poesia 2025. L’appuntamento prevede la presentazione di tre nuove installazioni all’aperto di Igino Legnaghi, Bruno Querci e Michel Verjux e l’apertura di una mostra all’interno della Casa dell’arte con opere di artisti internazionali appartenenti a diverse generazioni …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS