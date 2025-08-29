SABATO 6 CENA DI SOLIDARIETÀ PER MATTEO PENSOTTI A LAORCA

LECCO – Sabato 6 settembre alle 19:30 il salone dell’oratorio di Laorca ospiterà una cena speciale di raccolta fondi organizzata dall’Associazione Memorial Matteo Pensotti. L’appuntamento, ormai diventato un momento fisso di solidarietà e memoria, è aperto a tutti ma a numero chiuso, con obbligo di prenotazione entro mercoledì 3 settembre. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a sostenere due importanti obiettivi: la borsa di studio “Matteo Pensotti”, rivolta agli studenti del corso di Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano – sede di Lecco, e le donazioni alla ricerca sul sarcoma di Ewing, la rara malattia oncologica che ha colpito Matteo.

Il menù della cena prevede un gustoso aperitivo di benvenuto, antipasto all’italiana, risotto con salsiccia, arrosto di vitello con contorni, dolci a buffet, macedonia, il tutto accompagnato da vino, acqua e prosecco. L’evento è anche un’occasione per ritrovarsi come comunità, nel segno dell’amicizia e dell’impegno concreto. Partecipare significa contribuire a mantenere viva la memoria di Matteo attraverso gesti che fanno bene al cuore e alla ricerca. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri indicati nella locandina ufficiale.