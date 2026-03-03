SABATO 7 A LECCO LA SKATEBOARD ACADEMY GRATUITA DI “STREET IS CULTURE”

LECCO – Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori.

Presso lo Skatepark parco Pertini di via Gilardi a Lecco, sabato 7 marzo dalle 15 alle 16, si terrà una speciale prova gratuita che avrà come protagonista lo skateboarding, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile.

Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: non serve saper fare, serve saper essere sé stessi. L’iniziativa è aperta a tutte le età e completamente gratuita. Tutte le attività si svolgeranno in un contesto controllato e sicuro, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto degli spazi urbani e il senso di comunità.

Un’occasione unica per vivere lo sport in modo diverso e coinvolgente, riscoprendo la città come luogo di incontro, movimento e condivisione.