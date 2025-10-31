SABATO 8 E DOMENICA 9 “TERRA!”, LA FESTA PROVINCIALE DI AVS LECCO

LECCO – TERRA! 2025 segna l’avvio della prima Festa Provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco, un appuntamento che si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre presso il Circolo Arci Promessi Sposi di Lecco. L’iniziativa si propone come un’occasione di incontro, confronto e partecipazione, articolata in due giornate dense di dibattiti, musica e momenti dedicati alla politica, al lavoro, alla scuola, alla città, all’ambiente e alla pace.

Il sabato sarà dedicato al tema “Diritti, Lavoro, Salute”. Si comincerà alle 16 con il dibattito “Un anno di Sportello Salute a Lecco”, un momento di bilancio e riflessione sulle prospettive future. Alle 17 si terrà l’incontro “Nelle tue scarpe”, pensato per ragazze e ragazzi interessati ad avvicinarsi alla politica. Alle 18.30 seguirà il dibattito “Una Repubblica fondata sul lavoro”, con la partecipazione di Tino Magni, senatore AVS, Sara Roccisano, ricercatrice in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, e Valentina Cappelletti, segretaria generale CGIL Lombardia. La giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto del Collettivo Memoria Civile, che vedrà sul palco Paolo Losco alla chitarra e voce e Roberto Nassini al pianoforte e fisarmonica.

La domenica sarà invece dedicata a “Città, Scuola, Pace”. Alle 11.30 si svolgerà il dibattito “La città per le persone”, con la partecipazione di Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Paolo Galli di Ambientalmente, Saulo Sangalli di Fattore Lecco, Alberto Anghileri di AVS e Fausto Crimella del Partito Democratico. Alle 15 Elisabetta Piccolotti, deputata AVS, sarà intervistata sul tema “Non più di 20 per classe”. Infine, alle 17, si terrà il dibattito “La Flotta continua” con Benedetta Scuderi, eurodeputata AVS e membro della Global Sumud Flotilla, e Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina.

“TERRA! è uno spazio di dialogo che offriamo al territorio per confrontarci su una proposta che tenga insieme giustizia sociale, transizione ecologica e diritti, a tutti i livelli, dai nostri comuni fino all’Europa – spiegano da Alleanza Verdi e Sinistra Lecco -. In questo scenario di cambiamento crediamo però che la politica possa svolgere ancora la fondamentale funzione di costruire comunità solidali, sostenibili, inclusive e attente solo se è capace di incontrare le persone e favorire la partecipazione. TERRA è dunque un invito aperto a chiunque abbia voglia di partecipare”.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, con l’intento di creare uno spazio vivo e condiviso dove la politica torni a essere strumento di costruzione collettiva.

RedPol