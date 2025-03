SABATO 8 MARZO SI SCIOPERA: OCCHIO A TRENI, AEREI E AUTOSTRADE

MILANO – Sciopero generale tra venerdì 7 e sabato 8 marzo, giornata internazionale della donna. Ad indirlo è USI CIT, accompagnato da altri sindacati.

In particolare, Trenord fa sapere che “dalle 21 di venerdì 7 alle 21 di sabato 8 marzo 2025 lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza con possibili variazioni e/o cancellazioni. Si specifica che venerdì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22″.

“Si precisa inoltre che sabato 8 marzo viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le 18. In caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Gli scioperi potrebbero inoltre estendersi al traffico aereo e autostradale e a scuole e università.

RedSind