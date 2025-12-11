SABATO APPUNTAMENTO CON LA “STAFFETTA DI PACE” ALLA CARITAS

LECCO – Il gruppo scout AGESCI Lecco 3 organizza la “Staffetta di Pace“, un appuntamento comunitario dedicato al dialogo, alla condivisione e alla costruzione di una cultura di pace, che si terrà sabato 13 dicembre dalle 16 alle 18 alla Casa della Carità (Caritas) di Lecco, in via San Nicolò 9.

L’iniziativa nasce dal desiderio di riunire realtà diverse del territorio che ogni giorno si impegnano per un mondo più giusto e solidale. Durante il pomeriggio saranno presenti gli stand delle associazioni che hanno aderito alla Staffetta: Tavola Lecchese per la Pace, ANPI Lecco, Emergency Nord Adda, Il Coraggio della Pace.Disarma, AVIS Provinciale di Lecco, GIT Banca Etica Lecco, RETE RADIE’ RESCH Lecco, oltre al MASCI di Lecco, con cui verrà condivisa la Luce della Pace da Betlemme, simbolo di speranza e unità.

“Ringraziamo le associazioni che hanno deciso di essere presenti con un proprio contributo. Come Scout crediamo che sia fondamentale ragionare di Pace in maniera comunitaria, a partire dal territorio di cui siamo parte attiva con il nostro servizio educativo. Sarà un momento di condivisione e di confronto, a cui porteremo anche la Luce della Pace da Betlemme, segno di speranza e di unità, grazie alla collaborazione con il MASCI di Lecco”, dice Pietro Radaelli, Capo Gruppo AGESCI Lecco 3.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per incontrarsi, conoscere realtà positive del territorio e sentirsi parte di una comunità che crede nella pace e nel cambiamento. Gli organizzatori suggeriscono di portare un lumino per accogliere la luce e una tazza per condividere insieme un semplice rinfresco.