LECCO – Sabato 30 aprile la manifestazione sportiva “Bonacina in corsa”, la corsa su strada non competitiva organizzata dalla scuola primaria “Fabio Filzi” di Bonacina. La manifestazione si snoderà su due percorsi, i quali interesseranno via Timavo, via Piloni, via Sant’Egidio, località Prato Rubino e via Movedo.

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza sarà dunque istituito il divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 12, durante il passaggio dei partecipanti, nei seguenti tratti di strade: via Timavo (tratto dal civico n. 1 a via Piloni), via Piloni (tratto da via Timavo a via Sant’Egidio), via Sant’Egidio (tratto da via Piloni a Prato Rubino) e via Movedo.