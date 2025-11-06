SABATO ESERCITAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO ALLA COLLINI DI VALMADRERA

VALMADRERA – Sabato 8 novembre, a partire dalle 9, si svolgerà un’importante esercitazione operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco presso l’azienda Collini S.p.A. di via Baselone 11 a Valmadrera. L’iniziativa coinvolgerà squadre specializzate in scenari di emergenza chimico-industriale, in un contesto classificato come attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Lo scenario simulato prevede la rottura accidentale di un fusto contenente cianuro, con conseguente sversamento all’interno dell’area aziendale. In risposta, verrà attivato il Piano di Emergenza Interno e richiesto l’intervento attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. La direzione aziendale, da sempre attenta alla sicurezza, ha collaborato attivamente alla pianificazione dell’esercitazione.

Per motivi addestrativi, non sarà attivato il Piano di Emergenza Esterno, così da evitare impatti sulla viabilità e sulle attività produttive delle aziende vicine. All’operazione prenderanno parte le squadre del Comando di Lecco, della sede distaccata di Valmadrera e il personale del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), impegnati in manovre di valutazione, messa in sicurezza e decontaminazione secondo le procedure previste.

Il coordinamento sarà affidato al Funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco di Lecco, in stretta collaborazione con la direzione dell’azienda. La conclusione dell’esercitazione è prevista intorno alle 10.

L’iniziativa rientra nel programma periodico di addestramento e aggiornamento tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volto a garantire la massima prontezza e competenza nella gestione di emergenze con sostanze pericolose.