SABATO IL FESTIVAL DELLA SPERANZA, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Sabato 21 giugno a partire dalle 17 a Lecco si terrà il festival della speranza Chiamati a guardare in alto, durante il quale monsignor Mario Delpini consegnerà il mandato ai giovani in partenza per il Giubileo o che partiranno per esperienze di volontariato, missione o servizio in Italia e all’estero.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di transito dalle 20 alle 23.30 in Lungolario Isonzo e largo Europa e, dalle 8 di sabato 21 giugno all’1 di domenica 22 giugno, in piazza Garibaldi.

Previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 23.30 su ambo i lati di Lungolario Isonzo e largo Europa e dalle 7 di sabato 21 all’1 di domenica 22 in piazza Garibaldi (eccetto stalli disabili).

A questo collegamento è consultabile il provvedimento viabilistico.