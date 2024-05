SABATO IL MERCATO IN CENTRO, COME CAMBIA LA VIABILITÀ

LECCO – Per questo sabato 4 maggio è previsto l’allestimento in centro città del mercato. Per consentirne lo svolgimento dalle 5 alle 17 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini, in via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi, la sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, l’istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus in lungolario Isonzo, la sospensione della rilevazione degli accessi ZTL da via Nazario Sauro e la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini e per i veicoli in transito in lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro.

Maggiori informazioni e tutte le date aggiornate del mercato in centro 2024 si possono trovare a questo collegamento.