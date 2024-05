SABATO LA “3 COI DE CIUS”: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEI RIONI LECCHESI

LECCO – Promossa dall’Associazione Lariana Donatori di Sangue Emocomponenti e Midollo Osseo in collaborazione con la Comunità Pastorale Beato Serafino Morazzone di Chiuso e Maggianico e la Polisportiva 2001, sabato 18 maggio si terrà la quinta edizione della 3 Coi de Cius, lunga circa 15 chilometri con 850 metri di dislivello positivo, che attraverseranno i rioni di Maggianico, Belledo, Chiuso e il sentiero Rotary di Lecco, alle pendici del Magnodeno, passando per Campo de Boi, Camposecco e la Rocca dell’Innominato.

Il programma prevede la partenza della gara nei pressi del convegno dell’oratorio di Maggianico, in via Zelioli, alle 16:30 e l’arrivo del primo concorrente attorno alle 17:45 con istituzione del divieto di transito dalle 15 alle 19 di sabato in via Zelioli, da via Dell’Armonia a via Oliveri, e dalle 16:30 alle 19:30 in via del Sarto, dal civico 4 (oratorio) all’intersezione con via Gottifredi.

Dalle 16:30 alle 19:30 sarà istituito, inoltre, il divieto di transito su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva, ovvero via Zelioli, via Paisiello, via Ponchielli, via alle Fornaci (fino a poco prima dell’incrocio con corso Emanuele Filiberto), via Ponchielli, via Donizzetti, via Rossini (fino all’ingresso nel bosco), via Laini, via ai Molini e via del Sarto (fino all’oratorio di Chiuso), limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei corridori.

Sarà in vigore, nella medesima fascia oraria, il senso unico di marcia in via Ai Molini, nel tratto da via Laini a via Gottifredi in direzione via Del Sarto, e dalle 13 alle 19 il divieto di sosta con rimozione forzata in via Zelioli, da via Dell’Armonia a via Olivieri e in via Del Sarto su entrambi i lati, dal civico 5 (oratorio) all’intersezione con via Gottifredi.