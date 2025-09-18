SABATO LA CONSEGNA DI NOVE MEDAGLIE AGLI INTERNATI LECCHESI

LECCO – Sabato 20 settembre alle 11, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 28 a Lecco, si terrà una cerimonia commemorativa di grande significato storico e civile. Il prefetto di Lecco, Paolo Ponta, consegnerà nove Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia che, durante la Seconda guerra mondiale, furono deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro forzato per l’economia bellica.

Le onorificenze, conferite dalla Presidenza della Repubblica, rappresentano un tributo solenne a quei militari e civili che, pur privati della libertà, seppero mantenere dignità e coraggio in condizioni disumane …

