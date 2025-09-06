SABATO PROSSIMO INIZIA LA SCUOLA CALCIO DELLA POL. VALMADRERA

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera è pronta a inaugurare la nuova stagione sportiva 2025/2026 della Scuola Calcio “Sam”, confermando anche quest’anno la guida esperta di Fabio Cardinio. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre alle 10 presso l’oratorio di Valmadrera, in via Bovara 11, dove prenderanno il via le attività dedicate ai più piccoli.

La giornata sarà particolarmente significativa per i bambini nati nel 2020, che potranno iscriversi direttamente la mattina stessa. Le famiglie sono invitate a presentarsi alle 9:30 con i bambini già pronti per l’allenamento, muniti di abbigliamento sportivo e borraccia. L’allenamento si svolgerà dalle 10:00 alle 11:30, offrendo ai piccoli calciatori l’opportunità di muovere i primi passi nel mondo dello sport in un ambiente accogliente e stimolante.

Per le annate 2018 e 2019, la Polisportiva invita le famiglie interessate a richiedere informazioni via email all’indirizzo polisportiva.valmadrera@gmail.com, così da ricevere tutti i dettagli organizzativi. È importante ricordare che, per i bambini che hanno già compiuto sei anni, è obbligatorio presentare una visita medica in corso di validità per poter partecipare alle attività.

Per informazioni, è possibile contattare la Polisportiva Valmadrera all’indirizzo email polisportiva.valmadrera@gmail.com.