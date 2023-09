LECCO – Sabato 16 settembre alle 14:30 prenderà il via la “Scigamatt 2023”, la competizione sportiva organizzata dalla Parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio di Acquate con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il tracciato di gara si svilupperà lungo un percorso cittadino che comprende via Ghislanzoni, via Arlenico, via Badoni, via Marconi, via Rivolta, corso Promessi Sposi, attraversamento di via Baracca, via Valle del Pieno, via Viganella, attraversamento di via Di Vittorio, via Tagliamento, attraversamento di viale Montegrappa, viale Montegrappa, via don Rodrigo, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Costa, via don Piatti, via Costa, via Capiloccio, via Roncale, via Movedo (dal civico 1 al 15), via Resegone, via Conte Attilio, via Maria Tramaglino, via don Minzoni, Salita dei Bravi e il sagrato don Abbondio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità per la giornata di sabato 16 settembre: divieto di transito veicolare dalle 6 alle 18 in via Ghislanzoni nel tratto da via Amendola a via Como, dalle 13 alle 17 in via Arlenico, dalle 12 alle 20 in piazza della Vittoria, via Renzo, via don Minzoni, Salita dei Bravi, via Maria Tramaglino, via Perpetua, via Costa, via don Rodrigo, via Lucia, via Roncale, via Movedo (dal civico 1 al 15), via Capiloccio e via don Piatti e limitatamente al tempo necessario al transito dei concorrenti in via Badoni, via Marconi, via Rivolta, corso Promessi Sposi, attraversamento di via Barazza, via Valle del Pieno, via Viganella, attraversamento di via G. di Vittorio, via Tagliamento e nell’attraversamento di viale Montegrappa. Inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 20 in via Ghislanzoni, (da via Amendola a via Como), via Arlenico, via don Piatti (dal civico 1 al 6), piazza della Vittoria, via Renzo, via Maria Tramaglino, via don Minzoni e sagrato don Abbondio.

A questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa.