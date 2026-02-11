SABOTAGGIO LINEA LECCO–TIRANO? “FERMA CONDANNA” DELLA LEGA

LECCO – In merito al grave episodio di sabotaggio avvenuto nella notte lungo la linea ferroviaria Lecco–Tirano, nei pressi di Abbadia Lariana, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza esprime la più ferma condanna per un gesto che colpisce direttamente il territorio lecchese e una delle sue infrastrutture più strategiche.

“Si tratta di un atto vile e irresponsabile – dichiara il Sottosegretario Mauro Piazza – che avrebbe potuto causare gravi disagi e mettere a rischio la sicurezza di cittadini e viaggiatori. Colpire la linea Lecco–Tirano significa colpire il cuore dei collegamenti del nostro territorio, oltre che un asse fondamentale verso le sedi olimpiche della Valtellina”.

Il sottosegretario sottolinea come, in queste settimane, la tratta rappresenti un collegamento essenziale tra Milano, Lecco e la Valtellina, con un significativo aumento dei flussi legati ai Giochi invernali di Milano-Cortina.

“Desidero ringraziare le forze dell’ordine e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti, garantendo la piena operatività della linea e scongiurando disservizi. La rapidità della risposta dimostra l’efficienza del sistema e l’attenzione costante verso la sicurezza delle nostre infrastrutture”.

Piazza esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori, con l’auspicio che venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto. “Chi pensa di intimidire le istituzioni o di ostacolare un evento che rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita, sviluppo e visibilità per la Lombardia e per il Lecchese troverà una risposta ferma e compatta. Le Olimpiadi sono un’occasione di orgoglio per le nostre comunità: nessun gesto criminale potrà fermare questo percorso”.

Piazza conclude ribadendo l’impegno delle istituzioni regionali a tutela della sicurezza delle infrastrutture strategiche e della sicurezza dei cittadini, in stretto coordinamento con le autorità competenti.