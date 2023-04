MALGRATE – Continua l’espansione della rete di distributori automatici Silea per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata: oggi in via Gaggio, 3 a Malgrate è stato inaugurato il cinquantesimo. Un traguardo raggiunto in soli 5 mesi.

“Dopo le prime installazioni sperimentali ad Oggiono (settembre 2021) e Merate (maggio 2022), a partire da dicembre abbiamo dato il via al piano di installazione massiva dei distributori con l’obiettivo di coprire l’intero bacino in cui è attiva la misurazione puntuale. In pochi mesi siamo riusciti a raggiungere il traguardo delle 50 attivazioni. Il valore del nostro progetto – spiega la presidente di Silea, Francesca Rota – è rappresentato dalla loro interconnessione: l’aspetto più innovativo è infatti la gestione informatizzata centralizzata che permette di raccogliere e monitorare in tempo reale i dati degli accessi da parte degli utenti e che consentirà, a regime, ad ogni cittadino di potersi recare presso qualsiasi distributore Silea”.

La rete è in continuo e costante sviluppo: già domani, martedì 18 aprile, verrà attivato il nuovo distributore di Bellano, in via XX Settembre.

I DATI

I numeri totalizzati dal network realizzato da Silea, che attualmente copre 44 Comuni, confermano l’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini.

Ogni giorno vengono ritirati in media 3.500 sacchi: in totale ne sono stati erogati più di 700.000.

Oltre 22.000 utenze hanno già usufruito del servizio di ritiro self-service, pari al 14% del totale.

Come è noto, è possibile accedere ai distributori 24 ore su 24, con il semplice utilizzo della carta regionale dei servizi: la maggior affluenza è registrata nella tarda mattina e nelle ore centrali del pomeriggio, ma non sono mancati gli accessi anche in orario notturno, tra le 2 e le 4.

Le macchine – che hanno una capienza complessiva di circa 1000 rotoli – sono dotate di un sistema di monitoraggio “in real time”, che assicura la possibilità di intervenire anche da remoto in caso di malfunzionamento.

COME FUNZIONANO I DISTRIBUTORI

I dispenser erogano alle utenze domestiche sia le forniture di sacchi rossi che, laddove previsto dalle singole Amministrazioni Comunali, i sacchi viola dotati di QR Code associato all’utenza e i sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta dell’umido.

Per ritirare i sacchi è sufficiente seguire le indicazioni presenti sullo schermo touch-screen, disponibili anche in lingua inglese.

Grazie ad una grafica intuitiva ed al sistema di istruzioni vocali integrato l’utente viene guidato durante tutte le fasi di prelievo dei sacchi.

Silea ricorda come, attualmente, i sacchi rossi per le utenze commerciali/produttive e i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini continuano ad essere consegnati su richiesta presso gli uffici comunali.

Per tutte le informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.sileaspa.it.