SAGRA DELLE SAGRE, LEGA: “RINNOVO DEL BANDO SIA OCCASIONE DI RILANCIO”

BARZIO – “La Sagra delle Sagre non sia la ripetizione dell’identico. Bene se si fa, ma il rinnovo del bando deve rappresentare una vera occasione di rinnovamento, non un semplice passaggio burocratico. La fretta non ci sia cattiva consigliera”.

Lo dichiara Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega, intervenendo sul futuro della storica manifestazione valsassinese.

“Parliamo di un evento svolto in un periodo dell’anno che genera ricadute importanti per il territorio. È un momento intenso e strategico per il commercio locale, che proprio in quei giorni vive una fase calda e significativa della stagione …

