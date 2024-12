SALA AL BARRO: A RISCHIO I PEDONI IN VIA LEONARDO DA VINCI

GALBIATE – Sala al Barro, frazione di Galbiate, è un paese molto piccolo, ma offre agli abitanti la possibilità di usufruire di una stazione ferroviaria, sebbene questa versi in pessime condizioni. I principali pendolari della zona sono studenti, anziani che si recano nei paesi limitrofi o nella città di Lecco per fare la spesa al mercato, e coloro che non possono utilizzare un’automobile.

Per raggiungere la stazione ferroviaria provenendo da Viale Rimembranze, è necessario attraversare Via Leonardo Da Vinci e percorrere le scale che conducono alla stazione.

Tuttavia, le strisce pedonali presenti su questo tratto stanno diventando quasi invisibili e, inoltre, manca una segnaletica adeguata per avvisare gli automobilisti di rallentare in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Molti conducenti percorrono la strada a velocità eccessiva, rischiando di non accorgersi dei pedoni in procinto di attraversare. Questa situazione mette in pericolo i pendolari, che ogni giorno rischiano di essere investiti a causa della scarsa visibilità delle strisce e dell’assenza di misure di sicurezza stradale.

Questa situazione rappresenta un rischio concreto per chi utilizza quotidianamente questo attraversamento pedonale. Sarebbe auspicabile un intervento tempestivo per ripristinare la visibilità delle strisce e migliorare la sicurezza stradale, prevenendo eventuali incidenti e garantendo maggiore tutela ai pedoni.

M. B.