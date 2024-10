SALA AL BARRO, IL MEMORIAL “VITTORIO PIAZZA” PER I BAMBINI DEL 2017

GALBIATE – Mattinata di sport giovanile con in campo i bambini nati nel 2017, oltre che del Sala Galbiate, del Foppenico e del Montevecchia. L’evento sportivo è stato organizzato in memoria di Vittorio Piazza scomparso nel 2018 – industriale lecchese erede di una importante famiglia di imprenditori attiva in città e nel territorio già dal 1860 nel ramo manifatturiero e poi, dagli anni ’50, in quello degli idrocarburi con la società Petrolcarbo. Della famiglia fa parte anche Mauro Piazza, consigliere regionale e politico lecchese.

I figli di Vittorio Monica e Paolo e il marito di Monica Riccardo Camusso hanno voluto così ricordare il congiunto, sempre molto attivo nel sociale e nella solidarietà facendo, insieme ad altri sponsor, questo regalo ai piccoli calciatori della società del Sala Gabiate e promuovendo così i valori positivi come il fair play, la solidarietà e l’amicizia all’interno della comunità sportiva.

A premiare al termine della mattinata di calcio, a nome della famiglia, Fortunato Piazza cugino di Vittorio che ha consegnato una medaglia dorata a tutti i giovanissimi, riconoscendo così il loro impegno e la loro partecipazione.