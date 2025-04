SALA GALBIATE: I PULCINI 2015 VINCONO LA SUNO SPRINT CUP, I 2013 A LIGNANO

GALBIATE – Un inizio della stagione dei tornei entusiasmante del Sala Galbiate che conferma i progressi tecnico tattici della società giovanile emergente lecchese, che è anche Centro Tecnico dell’attività di base della Calcio Lecco. I Pulcini 2015 Rossa vince il Suno Sprint Cup a Suno in provincia di Novara, un torneo di alto livello. Un percorso che li ha visti superare Rozzano, Albairate, Verbania, Suno, Vilianensis e Vigor Milano.

Positiva anche la trasferta a Lignano Sabbiadoro – Udine dove gli Esordienti 2013 hanno vinto la loro categoria. Nel girone hanno incontrato il Valpolicella (VR) vincendo 2-1, la Pagazzanese (BG) 2-1 e il Casteldazzano (VR): 4-0. In semifinale hanno affrontato La Cantera (MN) 6-1 e in finale il Pagazzanese (BG) vincendo per 3-1 per la grande gioia dei ragazzi, allenatori e accompagnatori.