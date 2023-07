LECCO – Parte anche nella provincia di Lecco la campagna nazionale di Unione Popolare per un salario minimo legale a 10 euro l’ora.

L’Italia è l’unico Paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990.

Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, pericoloso, con salari da fame, insufficienti per vivere dignitosamente.

Più di una persona su dieci in Italia vive in povertà anche se lavora.

La percentuale aumenta tra i giovani, una/un lavoratrice/lavoratore su sei è povera/o.

Adesso basta! Come Unione Popolare abbiamo lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per far sì che chiunque, qualunque sia il lavoro che svolge, guadagni almeno 10 euro l’ora.

Per i prossimi sei mesi ai nostri banchetti sarà possibile firmare per obbligare il Parlamento a discutere questa legge. Vi aspettiamo, anche per approfondire le nostre proposte.

Le prime date dove ci potete trovare, dalle 9 alle 12 sono: 14 luglio a Oggiono, mercato, Viale Vittoria; 18 luglio a Calolziocorte, mercato, zona Lavello; 22 luglio a Lecco, centro, Piazza Garibaldi.

Si può firmare anche nel proprio Comune o contattandoci attraverso le nostre pagine social.

Unione Popolare Lecco