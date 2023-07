LECCO – Lievitano i prezzi a Lecco, che diventa la decima provincia più colpita dall’inflazione in tutta Italia: a confermarlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che ha elaborato i dati del giugno 2023 rispetto a quelli di un anno prima.

In base alla classifica, la città dove le spese sono cresciute maggiormente è Genova (+8,5%), dove una famiglia media avrà una spesa aggiuntiva di 1853 euro all’anno. Secondo gradino del podio per Firenze (+7,6%, ovvero 1772 euro in più a famiglia), seguita da Grosseto (1713 €).

Lecco invece chiude la top ten, con un +6,5% che si traduce in una spesa aggiuntiva annua di 1650 euro.