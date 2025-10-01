SALIOU NIANG TRASCINA LA VIRTUS ALLA VITTORIA IN EUROLEGA CONTRO MADRID

BOLOGNA – Saliou Niang, l’atleta di Mandello del Lario, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi velocemente ai livelli più alti del basket. Proprio come diceva un suo ex coach di Lecco.

Lo scorso anno aveva già brillato al suo debutto in nazionale, e ieri, martedì 30 settembre, ha confermato il suo valore al debutto in Eurolega, trascinando la Virtus Bologna a un successo importante contro il Real Madrid di Sergio Scariolo (74-68), nonostante l’assenza di Gabriele Procida nel roster.