MOLTENO – Sabato sera è scattata ufficialmente la stagione 2023-24 della prima squadra del Salumificio Riva Molteno di pallamano. La formazione del tecnico Dumnic ha affrontato al PalaSanGiorgio la squadra marchigiana del Camerano (Ancona), per la prima di andata del campionato nazionale di Serie A Silver.

La partita si è decisa a dieci secondi dal suono della sirena, quando Santoro trova la rete del 27 a 26 per Camerano. I primi trenta minuti di gioco si erano conclusi sul 14-14. Una vera beffa per Molteno, che meritava indubbiamente di portare a casa almeno un punto. Una partita molto equilibrata con gli ospiti che partono forte portandosi sullo 0-2. Ma il Molteno, dopo un inizio un po’ timoroso, rientra subito in partita, riuscendo in sei occasioni a portarsi sopra di una rete.

Non cambia la trama del match anche nella seconda frazione di gioco, con le due formazioni che si equivalgono. La compagine marchigiana prova un allungo (16-18) attorno al nono minuto, ma prontamente la formazione di casa risponde con due reti di Garroni e Colombo (18-18). Il Camerano allunga nuovamente sul + 2 (19-21), ma ancora una volta la formazione di Dumnic trova la parità grazie alle marcature di Garroni e Tagni. Altro allungo del team ospite (21-23) e ancora una volta la formazione di casa trova la parità (23-23) con Bernachea e De Angelis.

Il Salumificio Riva Molteno deve comunque sempre inseguire, trovando l’ennesima parità (26-26) a quaranta secondi dalla fine con il solito Garroni. Ma allo scadere, arriva la rete decisiva da parte di Camerano (26-27).

“Peccato per aver incassato la sconfitta proprio nel finale – il commento del ds Matteo Somaschini -. È stata una partita giocata punto a punto, affrontando un Camerano tosto e ben organizzato. Una bella squadra con all’interno dei validi elementi. Il Molteno paga sicuramente il fatto di aver commesso troppi errori al tiro, e questa è stata la differenza tra noi e la squadra marchigiana. La loro rete, quella del 26-27, è arrivata dopo che il Molteno ha sbagliato una grande occasione per segnare la rete della vittoria. Era molto importante iniziare bene il campionato. Adesso ci concentriamo sulla prossima difficile sfida contro Cologne. Un derby lombardo ricco di insidie. Anche loro dovranno riscattare il ko incassato alla prima giornata. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra – conclude Somaschini – e lavorare sodo per trovarci pronti nella sfida esterna sul campo bresciano”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, Redaelli 2, Galizia, Mella 1, Bonanomi, Tagni 3, Colombo 2, Cuzzuppè, Bernachea 6, Riva, Crippa, De Angelis 4, Beretta, Campestrini 3, Randes.