MOLTENO – Al PalaSangiorgio di Molteno, domenica 16 aprile oltre duecento bambini daranno vita alle finali del torneo delle scuole 2022-23. Si tratta dell’ultimo atto di questo anno sportivo in riferimento al progetto di collaborazione tra l’Handball Club San Giorgio Molteno e le scuole primarie del territorio lecchese.

Il progetto proponeva l’appuntamento del 4 febbraio con il torneo delle sole classi quinte, mentre domenica 16 aprile, è il turno delle classi terze e quarte. Si giocherà su tre campi all’interno del PalaSangiorgio e della adiacente palestra Mauri di Molteno. Questa la presentazione della ricca giornata domenicale, tramite il dirigente della società moltenese Gianni Breda: “Avremo a Molteno 24 squadre in rappresentanza delle undici scuole primarie che hanno aderito all’iniziativa. Almeno 200 bambini daranno vita e vitalità a un’altra giornata di festa e di gioco, in una kermesse che vedrà disputare 60 partite in 5 ore, dalle 8:30 alle 13:30. Pertanto l’organizzazione sarà capillare e coinvolgerà tutto il sodalizio moltenese. Dai dirigenti agli allenatori, fino ai giocatori delle squadre giovanili e di Serie A2, che arbitreranno e registreranno l’andamento delle gare in sinergia con l’efficientissimo e gruppo Media/Video, che con riconosciuta professionalità permetterà a tutti i presenti di seguire passo per passo sugli schermi collocati in tutti i campi, non solo i risultati, ma anche le varie griglie delle fasi eliminatorie, delle semifinali e finali del torneo. Certamente una festa anche per i genitori, per le mamme che vedono i bambini che si divertono entusiasti, per i papà che ‘si scaldano’ e con entusiasmo sostengono i loro piccoli campioni! Ma anche per gli insegnanti presenti, che hanno collaborato, sostenuto (e apprezzato) l’iniziativa per tutto l’anno”.

Simpatico intermezzo prima delle finali, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. “A fine torneo – conclude Breda – tutte le squadre si schiereranno e saranno presentate al pubblico e ogni partecipante avrà la sua medaglia in ricordo di questa giornata. Si chiuderà con la premiazione dei primi classificati con i saluti ed i ringraziamenti della società a tutti i presenti. All’iniziativa non ha voluto far mancare la sua presenza il presidente regionale federale, Angelo Strada, riconoscimento importante della validità del lavoro svolto dalla nostra società nel settore giovanile, da parte degli organi federali. L’auspicio è veramente quello di aver fatto appassionare a questo sport quante più persone possibili, in particolare i bambini, per il futuro di questo bellissimo ed educativo sport, e ovviamente per il futuro della nostra società”.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con l’importante appuntamento dei quarti di finale del campionato regionale maschile Under 17. Alla competizione parteciperanno, oltre alla squadra di casa del Molteno, le formazioni di Cassano Magnago (Va), Vigevano (PV) e Ferrarin – San Donato Milanese (Mi).