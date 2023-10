MOLTENO – È iniziata la stagione agonistica anche per le formazioni giovanili dell’Handball Club San Giorgio Molteno, e da quest’anno, nella veste di coordinatore tecnico del settore giovanile, c’è una nuova figura: quella di Davide Campestrini. Un giocatore fondamentale per la squadra moltenese, al suo terzo anno, che vanta una storia importante nella pallamano italiana, e che da quest’anno assume questo importante ruolo nel sodalizio lecchese.

Sentiamo dalle sue parole, la sua storia agonistica: “Dopo le giovanili a Pressano (Trento), dove ho avuto modo di essere allenato da Branko Dumnic, a 17 anni sono passato al Merano, dove ho giocato per tre stagioni con la prima squadra in Serie A1. Negli anni scorsi, ho fatto parte anche delle nazionali giovanili di categoria. Terminata l’esperienza con i Black Devils di Merano, sono volato in Sardegna, a Sassari, per una stagione ai massimi vertici che ci ha portati a disputare anche l’European Cup. Nell’estate del 2021, ho ricevuto la chiamata del Molteno, e ho subito deciso di sposare il loro progetto. Questo che è appena iniziato è il mio terzo anno a Molteno, paese che ormai è diventato la mia seconda casa. Mi sono integrato fin da subito con il gruppo e con la vita paesana tanto che, quando a fine della scorsa stagione, si è parlato di rinnovo, non ho avuto alcun dubbio”.

Davide, da quest’anno ti è stato affidato anche l’importante ruolo di coordinatore del settore giovanile moltenese: “Sì, sono subentrato a Esteban Alonso che ha fatto un ottimo lavoro negli anni scorsi. Ci tengo in primis a rimarcare che è un onore venir scelto dalla società per ricoprire questo ruolo. Sicuramente questo comporta un lavoro maggiore, sia dal punto di vista degli allenamenti che da quello organizzativo. Posso però contare sui preziosi consigli di mister Dumnic e sull’aiuto di Alessandro De Angelis che allena insieme a me le giovanili. E inoltre faccio ancora tesoro dei due anni passati assieme ad Esteban, da cui ho imparato molto”.

Possiamo analizzare con te il movimento del settore giovanile a Molteno? “Il settore giovanile moltenese fortunatamente è in forte crescita. Nel giro di pochi anni, siamo arrivati a raccogliere un ingente numero di ragazzi e ragazze che vanno a rimpolpare le fila del movimento. L’arrivo di tanti giovani oronero, è sicuramente dovuto al grande lavoro nelle scuole, portato avanti negli ultimi tre anni e coordinato dal dirigente Gianni Breda. A fine dello scorso anno, i nostri Under 9-11 superavano i 60 bambini. Un numero certamente significativo, per uno sport come la pallamano ancora poco seguito in Italia. Quest’anno presentiamo ai nastri di partenza, oltre alla numerosa Under 9-11, ben tre squadre Under 13, di cui per la prima volta una squadra femminile. Un numeroso gruppo Under 15, formato da quasi 30 ragazzi, pacchetto che andrà a rinforzare anche la nostra squadra Under 17, che come le altre categorie parteciperà al campionato regionale”.

“Per quanto riguarda le nostre ragazze Under 20 – continua Campestrini -, quest’anno è stato fatto un importante gemellaggio con la squadra milanese del Ferrarin e le nostre atlete avranno modo di dimostrare il loro valore nel campionato di Serie A2, oltre alla partecipazione del campionato di categoria Youth League Under 20. Concludo dicendo che a Molteno con le giovanili si lavora molto bene. La società se lo è imposto come diktat, e per ora i numeri ci sono, e con una buona programmazione e lavoro costante, si potrà arrivare a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama della pallamano nazionale”.