SALUTE MENTALE. FESTEGGIA 10 ANNI IL FORUM LECCHESE

OLGINATE – Il Forum Salute Mentale di Lecco festeggia il compimento dei suoi primi 10 anni di attività, coincidente con l’anno del centenario della nascita di Franco Basaglia, con un evento in programma il prossimo sabato 21 settembre dalle ore 16 alle 19, negli spazi del “Convento di Santa Maria la Vite” in Via Santa Maria 10 a Olginate.

Sarà l’occasione per ripercorrere l’intensa avventura di questi anni di attività svolta nel territorio con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e la sensibilità sulla salute mentale tra l’opinione pubblica e nel confronto con le istituzioni, sui temi generali come su quelli a carattere locale. Sarà anche il momento per provare a ragionare ed immaginare il prossimo futuro del Forum.

È prevista la graditissima partecipazione da remoto, di Peppe Dell’Acqua in collegamento da Trieste. Si alterneranno parole, immagini, poesia, musica, danza con il Forum, Daniela De Francesco (Bipolar – vocal performance), Daria Panettieri (Contrasti – recital poetico), Roberta Sartori (Racconti di danza) ed un brindisi finale.